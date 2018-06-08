Британская королева убрала подальше фото с Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II убрала совместную фотографию принца Гарри и Меган Маркл всего спустя неделю после того, как она у нее появилась. Как сообщает издание Daily Mail, она заменила ее на совместный снимок внуков.

Впервые журналисты заметили снимок молодоженов в комнате для аудиенций в конце мая. Однако всего спустя неделю фотография пропала, а на ее месте появился снимок принца Гарри и принца Уильяма. Королева сама выбирает, какие фотографии где расположить, и периодически их переставляет, хотя некоторые снимки постоянно находятся на виду.

Журналисты считают, что таким образом она показывает свое отношение к многочисленным родственникам.

Это был первый снимок Меган Маркл, который появился в Букингемском дворце. Он сделан свадебным фотографом пары Алекси Любомирски (Alexi Lubomirski) во время фототосессии в честь помолвки пары в декабре.

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Британцы не впервые замечают предвзятое отношение королевы к Меган Маркл, в марте сообщалось, что в согласии на брак принца Гарри она назвала его избранницу просто по имени. В то же время, когда она отправляла аналогичное согласие принцу Уильяму, его невесту королева нарекла «верной и горячо любимой Кейт Миддлтон».

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