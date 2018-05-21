Опубликованы первые официальные фотографии со свадьбы принца Гарри

Обнародованы официальные семейные фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Ими поделился Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией внуков королевы Елизаветы II и их жен.

Снимки были сделаны фотографом Алекси Любомирски (Alexi Lubomirski) в Виндзорском замке после того, как супруги проехали по улицам Виндзора в ландо.

Фото: Reuters 1 /2

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На первом снимке запечатлена почти вся королевская семья в окружении цветочниц и пажей: королева Елизавета II с принцем Филиппом, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз, сам принц Гарри вместе с Меган Маркл, мать невесты Дория Рэгланд, а также принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон и их старшими детьми: принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

На втором фото молодожены запечатлены в окружении детей, а на третьем — наедине.

Принц Гарри и Меган Маркл поблагодарили всех своих гостей, а также всех тех, кто следил за их бракосочетанием, которое прошло 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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