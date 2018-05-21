Бывшая девушка принца Гарри обняла его жену

Бывшая девушка принца Гарри Челси Дейви обняла его жену Меган Маркл на вечеринке после свадьбы. Об этом сообщило издание The Mirror.

Лицо расстроенной Дейви, смотрящей на свадебную церемонию своего бывшего молодого человека, стало поводом для шуток. Однако журналисты издания отметили, что на приеме после торжества девушка улыбалась, тепло общалась с молодоженами и крепко обняла Меган Маркл.

Ранее Дейви заявляла, что ее отношения с принцем Гарри были «сумасшедшими, пугающими и некомфортными». «Я не справлялась, была слишком юной, пыталась быть нормальным человеком, но ничего не получалось», — отметила девушка, подчеркнув, что они остались хорошими друзьями.

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Принц Гарри расстался с Челси Дейви в 2007 году, когда та обнаружила в его телефоне сообщения от поклонницы и устроила скандал.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл прошла 19 мая. После бракосочетания молодожены устроили грандиозную вечеринку, на которую пригласили всех 600 гостей, присутствующих на церемонии, в том числе певца Элтона Джона, американскую телеведущую Опру Уинфри, теннисистку Серену Уильямс, актера Джорджа Клуни, Викторию и Дэвида Бекхэм и многих других.

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