Бывшая девушка принца Гарри стала мемом на его свадьбе

Среди приглашенных на свадьбу британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл оказалась бывшая девушка наследника престола — Челси Дейви. Выражение ее лица во время торжественной церемонии не оставило пользователей соцсетей равнодушными, сообщает Buzzfeed.

«Когда твой бывший женится, а ты сидишь на свадьбе», — написал один из пользователей, сопроводив пост фотографиями с церемонии.

«Черт! Новый мем», — написал другой.

Принц Гарри расстался с Дейви в 2007 году, причиной разрыва отношений стала ревность: девушка бросила его, обнаружив в его телефоне сообщения от поклонницы.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась днем 19 мая. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи.

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