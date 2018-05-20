Меган Маркл поймали на сквернословии во время свадьбы

Зрители церемонии бракосочетания принца Гарри с Меган Маркл во время трансляции заметили, что, проезжая в карете через ворота, невеста выругалась.

По свидетельству некоторых зрителей, девушка сказала слово fuck.

dailymail.co.uk

«Клянусь, я только что видела, как Меган сказал fuck на заднем сидении кареты, когда она проехала через эти ворота», — пишет одна из зрительниц. Ее поддержали и другие пользователи.

Вероятно, герцогиня Сассекская на самом деле произнесла Wow, видя, как много людей пришли ее поприветствовать, пишет Daily Mail.

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Бракосочетание Маркл и принца Гарри состоялось 19 мая. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в присутствии 600 гостей, еще несколько тысяч британцев собрались в окрестностях замка, чтобы наблюдать за прибытием кортежей королевской семьи.

На свадьбе присутствовала бывшая девушка принца Гарри Челси Дейви. Выражение ее лица во время церемонии разошлось на мемы.

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