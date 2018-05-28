Принц Уильям рассказал про мокрые трусы на тайной вечеринке после свадьбы брата

Издание The Times выяснило, что происходило на вечеринке после бракосочетания британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Около 200 гостей собрались во Фрогмор-хаусе — загородной резиденции королевской семьи, расположенной в километре от Виндзорского дворца. На входе их попросили сдать мобильные телефоны. Среди присутствующих были родственники и знакомые молодоженов, а также знаменитости. Они ели жареную курицу с луком и шалфеем, которая вызревала 64 дня на ферме в графстве Девон, и танцевали под музыку, которую ставил актер Идрис Эльба (Idris Elba).

Чарли ван Страубензи (Charlie van Straubenzee), друживший с принцем Гарри с детства, произнес речь, в которой вспомнил, как в школе Гарри забросил на крышу его плюшевого мишку. Кроме того, он поиздевался над цветом его волос: «Давайте посмотрим правде в глаза: он рыжий. Гарри много лет отказывался это признать. Когда он был младше, то ненавидел других рыжих».

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Очевидцы утверждают, что старший брат принца Гарри принц Уильям рассказал собравшимся непристойную шутку про мокрые трусы. Ее суть пока никто не раскрыл.

Британский комик Джеймс Корден явился на вечеринку в костюме короля Генриха VIII, который правил Англией в начале XVI века (его современником был отец Ивана Грозного, князь Василий III). «Совершенно не представляю, как одеваются для королевских свадеб. Пришлось изучить руководство по этикету и найти этот костюм», — пояснил он. В конце выступления Корден исполнил песню собственного сочинения о принце Гарри и Меган Маркл.

Маркл стала первой невестой в истории британской королевской семьи, которая произнесла речь на собственной свадьбе. Среди прочего, она поблагодарила королеву за теплый прием, а принца Уэльского — за то, что во время бракосочетания подменил ее отца, который, по ее словам, не мог присутствовать на церемонии из-за болезни.

Свадьба принца Гарри, занимающего шестое место в очередности наследования британского престола, и актрисы Меган Маркл, известной по роли в сериале «Форс-мажоры» (Suits), состоялась 19 мая. Об их романе стало известно в конце октября 2016 года.

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