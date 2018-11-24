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Принц Гарри и Меган Маркл съедут из дворца из-за родни

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Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри с беременной женой Меган Маркл собираются переехать из Кенсингтонского дворца, где они проживают с другими членами британской королевской семьи. Как сообщает The Evening Standart, они обоснуются в загородной резиденции Фрогмор-хаус, где проходил торжественный прием по случаю их свадьбы.

По сообщению Кенсингтонского дворца, в настоящее время пара готовится к появлению первого ребенка. В настоящее время в здании начался ремонт, переезд запланирован на будущий год.

Газета The Sun, ссылаясь на источники во дворце, уточнила, что изначально герцог и герцогиня Сассекские собирались жить в недавно отреставрированных апартаментах во дворце, но между Гарри и его старшим братом Уильямом возникла «некоторая напряженность», поэтому планы пришлось поменять. «Теперь Гарри и Меган не хотят жить рядом с Уильямом и Кейт. Они хотят быть самостоятельными», — подчеркнул источник.

О том, что жена принца Гарри Меган Маркл ждет ребенка, стало известно 15 октября.

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