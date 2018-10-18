Королевская семья лишила беременную Меган Маркл любимой обуви

Принц Гарри с беременной женой Меган Маркл прибыли в Мельбурн на третий день королевского тура по Австралии. Об этом сообщает The Sun.

Журналисты заметили, что во время прогулки по пляжу вместо босоножек герцогиня Сассекская надела черные остроносые туфли на плоской подошве. Однако, по данным издания, до свадьбы с принцем Гарри именно босоножки были любимой обувью бывшей актрисы. «Джинсовые шорты и босоножки были моей ежедневной униформой», — призналась Маркл.

Фото: Chris Jackson / Getty Images

Эксперт по этикету Уильям Хансон рассказал, что любая открытая обувь, в том числе сандалии и босоножки на высоком каблуке, запрещена в королевской семье. «Туфли, из которых видны пальцы ног, считаются неформальной обувью. А это неприемлемо во время официальных событий», — пояснил эксперт.

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Ранее в октябре принц Гарри пришел на свадьбу к принцессе Евгении и управляющему лондонским ночным клубом Джеку Бруксбэнку в дырявых ботинках. Внимание журналистов привлекли изношенные черные броги герцога, в которых он предстал перед 850 гостями принцессы Евгении: на подошве левого ботинка они заметили крупную дыру.

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