Принц Гарри вышел в свет в дырявых ботинках

Принц Гарри пришел на свадьбу к принцессе Евгении и управляющему лондонским ночным клубом Джеку Бруксбэнку в дырявых ботинках. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний герцог Сассекский появился на торжестве в сопровождении своей жены Меган Маркл. На нем был черный фрак, синий жилет, белая рубашка с голубым галстуком и полосатые брюки. Однако внимание журналистов привлекли изношенные черные броги герцога, в которых он предстал перед 850 гостями принцессы Евгении: на подошве левого ботинка они заметили крупную дыру.

Церемония бракосочетания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Празднования продолжались в течение двух дней — 12 и 13 октября.

Это не первый раз, когда принц Гарри появился на публике в дырявой обуви. В августе герцога Сассекского запечатлели в тех же самых ботинках на свадьбе его друга Чарли Ван Страубензи и его невесты Дейзи Дженкс.

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Ранее в октябре издание Daily Mail раскрыло стоимость украшений герцогини Сассекской Меган Маркл, в которых она пришла на свадьбу принцессы Евгении. На жене принца Гарри заметили золотые серьги, браслет и кольца с драгоценными камнями на сумму шесть тысяч фунтов стерлингов (523 тысячи рублей).

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