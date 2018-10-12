Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»

Британская принцесса Евгения вышла замуж за управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка в тиаре «Русский кокошник», принадлежащей ее матери, герцогине Йоркской Саре Фергюсон. Об этом сообщает Metro.

Тиара из белого золота изготовлена ювелирным домом Garrard & Co и украшена россыпью бриллиантов и семью изумрудами, размер самого крупного из которых — 93,70 карата. В дополнение к головному убору Евгения надела изумрудные серьги, которые жених подарил ей в день свадьбы.

Фото: Tim Rooke / REX / Shutterstock The wedding of Princess Eugenie and Jack Brooksbank, Carriage Procession, Windsor, Berkshire, UK - 12 Oct 2018 Jack Brooksbank and Princess Eugenie 12 Oct 2018

Принцесса также выбрала пышное платье с длинным рукавом и открытой спиной, автором которого стал австрийско-итальянский дизайнер Питер Пилотто.

Материалы по теме Ко-ко-кошник Почему российские фанаты надели петушиные гребешки

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества

Церемония свадьбы состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Празднования продолжатся в течение двух дней — 12 и 13 октября.

Ранее в октябре модные эксперты британского ретейлера JD Williams провели опрос среди жителей страны и определили лучшее свадебное платье в королевской семье за последние сто лет. Первое место в рейтинге занял подвенечный наряд с кружевным топом и пышной юбкой герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, который изготовила креативный директор модного дома Alexander McQueen Сара Бертон.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!