Ценности
 
Последние новости
От двух самых дорогих трасс решили отказаться
Учения НАТО придвинутся к России
В Киеве потеряли подарки Порошенко от США
На Украине приготовились к беспорядкам из-за автокефалии
Групповое изнасилование в России наказали условным сроком
Ставки по банковским вкладам выросли
Директор школы устроила мужа на шесть должностей и прогадала
Девушку парализовало после приема таблеток
Раскрыто количество российских Су-35
Новости партнеров

Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»

Перейти в «Мою Ленту»
Принцесса Евгения

Британская принцесса Евгения вышла замуж за управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка в тиаре «Русский кокошник», принадлежащей ее матери, герцогине Йоркской Саре Фергюсон. Об этом сообщает Metro.

Тиара из белого золота изготовлена ювелирным домом Garrard & Co и украшена россыпью бриллиантов и семью изумрудами, размер самого крупного из которых — 93,70 карата. В дополнение к головному убору Евгения надела изумрудные серьги, которые жених подарил ей в день свадьбы.

Принцесса также выбрала пышное платье с длинным рукавом и открытой спиной, автором которого стал австрийско-итальянский дизайнер Питер Пилотто.

Церемония свадьбы состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Празднования продолжатся в течение двух дней — 12 и 13 октября.

Ранее в октябре модные эксперты британского ретейлера JD Williams провели опрос среди жителей страны и определили лучшее свадебное платье в королевской семье за последние сто лет. Первое место в рейтинге занял подвенечный наряд с кружевным топом и пышной юбкой герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, который изготовила креативный директор модного дома Alexander McQueen Сара Бертон.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Princess Eugenie wears the Queen Mother’s emerald Kokoshnik tiara for royal wedding
Названы лучшее и худшее свадебные платья в королевской семье
Меган Маркл навязали новый запрет
Ценности
Ценности00:06Сегодня
Джейн Биркин

Любовь и рок-н-ролл

Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
12:04Сегодня

Остатки испорченной картины Бэнкси принесли владельцу неожиданную пользу

09:07Сегодня

Лагерфельд снял Пенелопу Крус в рекламе Chanel

19:1811 октября

«Единственная красавица семьи Кардашьян» вернула в моду «спорную обувь из 90-х»

Ценности00:02 4 октября
Софи Лорен

Свободные связи

Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
16:34 8 октября

Ким Кардашьян показала лицо до пластики

20:4511 октября

Меган Маркл приучила Кейт Миддлтон к глубоким вырезам

15:5611 октября

Дешевое платье сожительницы Тимати возмутило фанатов

Ценности00:0319 августа

Красный папа

Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
00:19 8 октября

Van Cleef & Arpels не приедет на женевский часовой салон

18:1011 октября

Выбрано лучшее платье Кейт Миддлтон

13:1111 октября

Названы лучшее и худшее свадебные платья в королевской семье

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Групповое изнасилование в России наказали условным сроком
Татарского чиновника обвинили в экстремизме после запрета шествия татар
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Учения НАТО придвинутся к России
США заключили секретную сделку с Турцией
Европа запланировала новые санкции из-за российских кибератак
Ким Чен Ын передал «теплый привет» Путину
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
В Киеве потеряли подарки Порошенко от США
Константинопольского патриарха предложили отлучить от церкви
На Украине приготовились к беспорядкам из-за автокефалии
«Немцы разрешали нам ночевать только в хлевах»
В войну украинские националисты сделали ставку на Гитлера. И проиграли
Все материалы
Экономика
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
«Можем победить всех»
Сборная WorldSkills Russia удивила соперников
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
Пенсионный фонд ополчился на бизнес
Россия запретила поставки нефтепродуктов в Белоруссию
В России появится новая госкомпания
У финансовой пирамиды «Кэшбери» начались проблемы
Все материалы
Силовые структуры
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа и получила штраф
Приезжие устроили побоище с убийством в Петербурге
Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером
Въехавшему в толпу во время ЧМ-2018 таксисту вынесли приговор
Все материалы
Наука и техника
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
Раскрыто количество российских Су-35
НАСА и «Роскосмос» допустили консервацию МКС
Пуск баллистических ракет с российской подлодки попал на видео
Опубликована последняя работа Хокинга
Все материалы
Спорт
Орел взлетел
Нурмагомедов на вершине. Кому по силам это изменить?
Нурмагомедова и Макгрегора отстранили от боев
Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
У поставившего UFC ультиматум Нурмагомедова появился последователь
Смолов вступился за Кокорина и Мамаева
Нурмагомедов и Макгрегор установили рекорд UFC
Александр Кокорин и Павел МамаевКокорина и Мамаева задержали
Им грозит до семи лет тюрьмы. Пути назад нет
Все материалы
Культура
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
Клан сопрано
Умерла великая оперная певица Монсеррат Кабалье
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Роза Хайруллина«Где же ты был так долго, чувак?»
Они убили крокодила Гену, посадили Чебурашку и отдали дань Олегу Табакову
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
Канье Уэст пришел в магазин Apple и пообещал уехать в Африку
Убивший себя в СИЗО актер из «Глухаря» оставил послание
Все материалы
Интернет и СМИ
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя
Мать нашла хитрый способ справляться с непослушными детьми
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Ведущий НТВ пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии
Выпивающий 25 банок пива в день мужчина поразил телезрителей
За россиянами следили без их ведома
Все материалы
Ценности
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Остатки испорченной картины Бэнкси принесли владельцу неожиданную пользу
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
«Единственная красавица семьи Кардашьян» вернула в моду «спорную обувь из 90-х»
Меган Маркл приучила Кейт Миддлтон к глубоким вырезам
Все материалы
Путешествия
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Российская консалтинговая компания стала представителем нового ростовского отеля
Назван самый дорогой город для путешественников
Молодожены перебрали с алкоголем и ненароком купили отель
Сингапурцы запустили самый длительный беспосадочный авиарейс в истории
Все материалы
Из жизни
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Подруги устроили откровенные танцы на похоронах ради души умершей
Котенок проехал 27 километров под капотом автомобиля и выжил
Повальное увлечение «эликсиром молодости» принесло ослам смерть
Американскую модель застрелили за рулем
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Все материалы
Дом
Крутой замес
Россияне пытаются воссоздать квартиры из своего детства. Но лишь все портят
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
На рынке ультрадорогой недвижимости обнаружили засилье тайных сделок
Одну из крупнейших баз недвижимости уличили в шапкозакидательстве
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Все материалы