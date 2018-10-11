Названы лучшее и худшее свадебные платья в королевской семье

Модные эксперты британского ретейлера JD Williams провели опрос среди жителей страны и определили самое лучшее свадебное платье в королевской семье за последние сто лет. Об этом сообщает Daily Mail.

В результате, первое место в рейтинге занял подвенечный наряд с кружевным топом и пышной юбкой герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, который изготовила креативный директор модного дома Alexander McQueen Сара Бертон. За него проголосовали 34 процента респондентов.

На втором месте оказалась принцесса Диана и ее культовое платье цвета слоновой кости, сшитое из шелковой тафты и украшенное 10 тысячами жемчужин. 18 процентов британцев выбрали этот наряд.

Худшим за столетие признали платье дочери королевы Великобритании принцессы Анны: его не назвал ни одни человек. Наряд самой Елизаветы II выбрали 10 процентов подданных.

За сатиновое платье с пятиметровым шлейфом герцогини Йоркской Сары Фергюсон проголосовали два процента опрошенных.

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В сентябре дизайнеры свадебной одежды заметили растущий спрос на платья с карманами. Основательница свадебного онлайн-ресурса Bridebook Хамиш Шепард заявила, что этот тренд отражает изменения во всех сферах организации современных свадеб.

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