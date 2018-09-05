Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды

Журналисты британского издания Daily Mail собрали мнения гостей о современных свадебных трендах и опубликовало самые ненавистные из них.

На первое место попало «скучное» платье без бретелек, которое «не выражает индивидуальности невесты». «Говорят, что такие платья традиционны, но они просто устарели, они из 90-х. В истории было множество других потрясающих дизайнов, и там нет ни одного с открытыми плечами и расклешенной юбкой», — заявила одна гостья.

«Возможно, это оттого что я люблю моду, но я терпеть не могу белое платье без бретелек и с расклешенным подолом», — добавила другая.

Гостям также не нравится «колхозная» музыка на церемониях и огромные подсвеченные инсталляции с именами молодоженов или словом love («любовь»).

«Свадьба в стиле кантри в сарае, когда пара даже не жила в деревне и не имеет представления о сельской жизни», — поделился мнением еще один собеседник издания.

Некоторые из них не переносят присутствие на свадьбе детей и их крики.

«Разные знаки. Знак около торта с надписью "торт". Спасибо, я бы никогда не догадалась, что это», — высказалась другая женщина.

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Также в список попали невесты, уничтожающие свои платья после свадьбы. «Все эти фотосессии, когда невеста кромсает свое платье. Лучше отдай его кому-нибудь! Многие мечтают о красивом платье, но не могут себе этого позволить», — возмутилась гостья.

Ранее в сентябре дизайнеры свадебной одежды заметили растущий спрос на платья с карманами. Основательница свадебного онлайн-ресурса Bridebook Хамиш Шепард заявила, что этот тренд отражает изменения во всех сферах организации современных свадеб.

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