Названы самые лучшие помолвочные кольца

Американский ювелир и глава одноименного бренда украшений Джеймс Аллен назвал главные тренды в дизайне помолвочных колец. Его слова приводит The Sun.

Самым востребованным в 2018 году стало кольцо с тремя камнями квадратной формы, наподобие того, что принц Гарри подарил Меган Маркл в день помолвки. Однако, по мнению ювелира, в 2019 году мода на украшения изменится.

Особенно популярными станут три новых типа колец. Первый — двойное кольцо, которое может быть дополнено любыми драгоценными камнями.

Публикация от Alexis Russell (@alexisrusselljewelry) 21 Июл 2016 в 1:00 PDT

Вторым оказалось baguette ring — кольцо, украшенное одним или несколькими небольшими камнями прямоугольной формы.

Публикация от Joy Joyly (@studandstuff) 25 Мар 2018 в 4:25 PDT

Наконец, форма east-west, которая предусматривает не вертикальное, а горизонтальное расположение камня на кольце.

Публикация от Martin Flyer (@martin.flyer) 16 Авг 2018 в 7:29 PDT

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Ранее, в июле, издание The Sun сообщило, сколько на самом деле тратят мужчины на помолвочное кольцо. Существует негласное правило, что стоимость кольца должна быть равна двум-трем месячным зарплатам. Однако, согласно исследованию, мужчины отдают за украшение в пять раз меньше.

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