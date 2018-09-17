Меган Маркл навязали новый запрет

Британское издание Mirror раскрыло строгое правило королевского дресс-когда, которому должны подчиниться Меган Маркл и Кейт Миддлтон на свадьбе внучки королевы Великобритании принцессы Евгении.

Согласно протоколу, ни одна женщина не может появиться на подобном торжестве без головного убора. Поэтому все, включая королеву Елизавету II, обязаны надеть на церемонию бракосочетания шляпку. Кроме того, герцогиням положено быть в дневных платьях, а их супругам — принцам Уильяму и Гарри — в утренних костюмах (morning coat — «утренний костюм» — состоит из черного фрака, кашемировых брюк и жилета серого цвета — прим. «Ленты.ру»).

Двухдневная свадьба принцессы Евгении и управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка состоится 12 и 13 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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В августе герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила правила королевского дресс-кода и пришла с мужем принцем Гарри в театр «Виктория Палас» в откровенном наряде. Для посещения специального показа мюзикла «Гамильтон» 37-летняя Маркл выбрала черное платье-пиджак длины мини, изготовленное канадским брендом Judith & Charles.

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