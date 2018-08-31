Меган Маркл начала изменять своим привычкам

Журналисты заметили, что жена принца Гарри Меган Маркл пришла в лондонский театр «Виктория Палас» с более ярким макияжем, чем обычно. Об этом сообщает The Sun.

Будучи поклонницей естественной внешности, герцогиня Сассекская всегда появлялась на публике с минимальным количеством косметики на лице. Однако на премьеру мюзикла «Гамильтон» она пришла в коротком черном платье-пиджаке Judith & Charles и с макияжем в стиле smoky eyes: бывшая актриса растушевала темно-серые тени вокруг глаз впервые после свадьбы с принцем Гарри.

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В июле, во время первой официальной поездки в Ирландию в качестве супруги принца Гарри, Меган Маркл сопровождали 11 бьюти-специалистов, однако среди них не было ни одного визажиста.

По словам мейкап-мастера Дэниэла Мартина, который делал герцогине макияж на свадьбу, жена принца Гарри предпочитает краситься самостоятельно, используя минимальное количество косметики.

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