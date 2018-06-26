Девушки нашли способ стать похожими на Меган Маркл

На сайте ретейлера Asda появилось косметическое средство для создания веснушек как у герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.

«Естественность и веснушки сейчас в моде! Выбирайте корректор-контур, чтобы воссоздать прекрасные веснушки Меган. Чем больше веснушек, тем лучше!» — написано в описании продукта.

Карандаш George Contour Crayon доступен в онлайн-магазине Asda по цене четыре доллара.

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Меган Маркл пришла на свою свадьбу с минимальным количеством мейкапа. Поклонниц вдохновили веснушки, которые принцесса не стала маскировать тональным кремом, и они начали делиться своими фотографиями без косметики в соцсетях. Публикации с хештегами #freckleslikemeghan («веснушки как у Меган»), #frecklesfordays и #frecklegang наводнили Instagram.

В июне фанаты жены принцы Гарри бросились в тату-салоны с просьбой набить им на лицах веснушки как у кумира. Канадская татуировщица Габриэль Реинбоу сообщила, что в первые дни после события в ее студию Twin Peonies за необычной наколкой пришло огромное количество клиентов обоих полов. Все они хотели «естественное лицо» герцогини Сассекской.

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