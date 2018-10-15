Раскрыта стоимость украшений Меган Маркл на королевской свадьбе

Британское издание Daily Mail раскрыло стоимость украшений герцогини Сассекской Меган Маркл, в которых она пришла на свадьбу принцессы Евгении и управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка.

На жене принца Гарри заметили золотые серьги, браслет и кольца с драгоценными камнями на сумму шесть тысяч фунтов стерлингов (523 тысячи рублей). В частности, на правое запястье Маркл надела браслет дизайнера Пиппы Смолл (Pippa Small), украшенный 18-каратными Херкимерскими бриллиантами.

На церемонии герцогиня появилась в темно-синем наряде. На ней было платье, шляпка, туфли-лодочки и пальто модного дома Givenchy.

Церемония бракосочетания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Празднования продолжались в течение двух дней — 12 и 13 октября.

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В день свадьбы стало известно, что принцесса Евгения вышла замуж в тиаре «Русский кокошник», принадлежащей ее матери, герцогине Йоркской Саре Фергюсон. Тиара из белого золота изготовлена ювелирным домом Garrard&Co и украшена россыпью бриллиантов и семью изумрудами, размер самого крупного из которых — 93,70 карата.

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