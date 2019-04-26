Возле дома Меган Маркл заметили скорую помощь

В Великобритании неподалеку от резиденции принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл Фрогмор-хаус засняли карету скорой помощи. Об этом сообщает издание The Mirror.

По данным журналистов, автомобиль несколько часов простоял через дорогу от черного входа в дом. Над зданием также видели вертолет.

Представитель Национальной службы здравоохранения заявил, что машина скорой помощи была «учебной» и была припаркована неподалеку от фермерского магазина, чтобы студенты могли купить еду на обед. Зачем над Фрогмор-хаус кружил вертолет, не уточняется.

Ожидается, что первый ребенок Меган Маркл и принца Гарри появится на свет в конце апреля или начале мая. По словам друзей, герцогиня хотела бы родить дома. В начале апреля супруги выпустили официальное заявление о желании засекретить детали родов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



