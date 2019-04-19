В подарке королевы ребенку Меган Маркл разглядели намек

Королева Великобритании Елизавета II подарит первенцу своего внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь. Об этом сообщает The Sun.

По информации эксперта по драгоценностям Гранта Мобли, ребенок получит брошь из желтого золота, украшенную 11 бриллиантами. Это украшение Елизавете II вручил президент Ботсваны в 2007 году.

«Ботсвана имеет огромное значение для Меган и Гарри — они путешествовали по этой стране в самом начале своих отношений. Позже Гарри выбрал ботсванский бриллиант для помолвочного кольца Меган», — рассказал Мобли.

В намерении королевы журналисты увидели намек на пол ребенка: она никогда не делает подарки новорожденным мальчикам.

В марте бывший официальный представитель Елизаветы II Дики Арбитер обвинил герцогиню Сассекскую Меган Маркл в расточительности. Супругу принца Гарри уличили в растрате больших денег и избыточном интересе к американским традициям из-за так называемого baby shower — вечеринки в честь будущего ребенка, которую она устроила в Нью-Йорке.

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