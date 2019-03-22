Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков

Бывший официальный представитель британской королевы Елизаветы II Дики Арбитер (Dickie Arbiter) обвинил герцогиню Сассекскую Меган Маркл в расточительности. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиню уличили в растрате денег налогоплательщиков и избыточном интересе к американским традициям из-за желания устроить так называемый baby shower — вечеринку в честь будущего ребенка. Это обычай, принятый в Соединенных Штатах: будущая мать встречается с подругами и за угощением получает от них подарки — детскую одежду, предметы для ухода за ребенком.

Baby shower герцогини Сассекской в честь первенца ее и принца Гарри должна пройти в Нью-Йорке в эти выходные. Она обойдется британской казне более чем в 500 тысяч долларов, что, по мнению Арбитера, слишком много для вечеринки. Кроме того, тот факт, что праздник устроен в США, по его мнению, демонстрирует недостаточный патриотизм Меган Маркл. На вечеринку приглашены юрист Амаль Клуни, теннисистка Серена Уильямс, стилист Меган Джессика Малруни и другие знаменитости.

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Ранее в марте стало известно, что Маркл пришла на крестины Лены Тиндалл, крестной дочери своего мужа принца Гарри, в винтажном пальто — таком же, какое носила Жаклин Кеннеди. Речь идет о пальто Dior 1950-х годов. Предположительно, Маркл, ожидающая рождения первого ребенка в ближайшие несколько недель, купила вещь в бутике люксовой одежды секонд-хенд William Vintage.

Вся галерея «Положение обязывает» Продолжить Герцогиня и герцог Сассекские отправляются на прием в честь своей свадьбы, 19 мая 2018 года Фото: REX / Shutterstock 1 /16

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