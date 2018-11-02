Меган Маркл нашла способ скрыть глубокое декольте

Бьюти-эксперты и стилисты перечислили модные лайфхаки, которыми пользуются все женщины королевской семьи. Об этом сообщает The Sun.

Первыми в списке оказались прозрачные подушечки-стикеры, которые женщины наклеивают внутрь туфель, чтобы они не соскальзывали во время ходьбы.

Вторыми — кожаные стельки для обуви. Несмотря на то что стельки довольно тонкие, они значительно смягчают нагрузку на ступни.

Стилисты также обратили внимание на маленький клатч, который позволяет прикрыть декольте на платье при выходе из автомобиля.

Кроме того, проанализировав наряды принцесс, эксперт по этикету Мика Майер заметила, что вместо обычных топов они надевают боди. «Чтобы одежда не задиралась и не оголяла тело, при выборе наряда отдавайте предпочтение комбинезонам и боди», — посоветовала она.

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Еще один трюк, которым пользуются Кейт Миддлтон и Меган Маркл, — это обувь большего размера. «В течение дня ноги отекают. Туфли, которые велики на один или два размера, позволяют избежать мозолей», — объяснил бьюти-эксперт Харриет Дейви.

В октябре, в заключительный день первого совместного путешествия с принцем Гарри в качестве супругов, Меган Маркл сфотографировали в просвечивающей юбке. На появившейся в сети фотографии кажется, что через прозрачные элементы юбки просвечивается нижнее белье герцогини.

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