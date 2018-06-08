Кейт Миддлтон приклеила туфли к ногам

Внутри туфель Кейт Миддлтон заметили прозрачные подушечки-стикеры, наклеенные на подошвы ее ступней. Об этом сообщает The Sun.

По словам королевского инсайдера Виктории Арбитер, приклеенные к колготкам туфли — это часть королевского этикета. Чтобы во время ходьбы обувь на высоких каблуках не соскальзывала со ступней, женщины должны прикреплять ее к ногам таким способом.

Обязательное ношение колготок или чулок, в свою очередь, также включено в список строгих правил королевского дресс-кода. «Вы никогда не увидите девушку из королевской семьи без чулок телесного цвета. Однако, исходя из того что я видела на фотографиях с помолвки, Меган их носит не всегда», — рассказала Арбитер.

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В мае Кейт Миддлтон пришла на скачки Houghton Horse Trials в графстве Норфолк, Великобритания, в дешевом платье испанского бренда Zara. На герцогине Кембриджской было легкое летнее платье до колен с вырезом лодочкой и поясом. Небесно-голубая ткань была украшена бархатистым темно-синим цветочным принтом. Жена принца Уильяма дополнила свой наряд синей сумкой марки Little Makes Big с коричневыми ремнями.

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