Меган Маркл оделась в секонд-хенде под Жаклин Кеннеди

Жена принца Гарри Меган Маркл пришла на крестины Лены Тиндалл, крестной дочери своего мужа принца Гарри, в пальто как у Жаклин Кеннеди. Об этом сообщает Daily Mail.

В воскресенье, 17 марта, герцогиня появилась в винтажном пальто Dior 1950-х годов. Журналисты предположили, что Маркл, которой через несколько недель впервые предстоит стать матерью, приобрела пальто в бутике William Vintage — магазине люксовых секонд-хенд товаров.

Жаклин Кеннеди появилась на публике в аналогичном пальто Dior после победы своего мужа в президентских выборах 1960 года. Первая леди США стояла рядом с супругом во время его выступления с победной речью.

#MeghanMarkle & #PrinceHarry attended a service at #StNicholasChurch in Cherington, Gloucestershire. #entertainment #blog #abroad #movies #tv #suitsusa #actress #activist #duchessofsussex #williamvintage #dior #victoriabeckham #fashion #lenatindall #christening #churchservice #style #popculture #insta #blogger Фото опубликовано @entertainment_abroad

Примечательно, что Меган Маркл надела указанное пальто на последних месяцах беременности, как и Жаклин Кеннеди.

Это не первый случай, когда Маркл подражает стилю экс-первой леди США. Ранее в марте герцогиня надела шляпу-ток во время визита в Вестминстерское аббатство. Жаклин Кеннеди регулярно появлялась на публике в аналогичных головных уборах: например, во время официального визита президентской четы во Францию в 1961 году.

Вся галерея «Положение обязывает» Продолжить Герцогиня и герцог Сассекские отправляются на прием в честь своей свадьбы, 19 мая 2018 года Фото: REX / Shutterstock 1 /16

В феврале Меган Маркл заметили в наряде, похожем на костюм телезвезды Ким Кардашьян-Уэст, который та носила во время беременности пять лет назад. Во время королевского визита в Марокко герцогиня Сассекская надела платье телесного цвета, изготовленное французским модным домом Dior по индивидуальному заказу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!