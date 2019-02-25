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Меган Маркл оделась как Ким Кардашьян

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Принц Гарри и Меган Маркл

Жену принца Гарри Меган Маркл заметили в наряде, похожем на костюм телезвезды Ким Кардашьян-Уэст, который та носила во время беременности пять лет назад. На это обратило внимание издание The Sun.

Во время королевского визита в Марокко герцогиня Сассекская надела платье телесного цвета, изготовленное французским модным домом Dior по индивидуальному заказу. Свой наряд она дополнила сумкой-клатчем и бриллиантовыми серьгами стоимостью около семи тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей).

В 2014 году участница шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян вышла в свет в платье точно такого же цвета и прикрыла плечи тренчем в тон.

В феврале американская модель и певица Кэтрин Макфи опубликовала в Instagram архивную фотографию с женой принца Гарри Меган Маркл. Фанатов удивили вульгарный макияж и полнота герцогини на снимке.

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