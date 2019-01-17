Меган Маркл вышла на публику в дешевом платье

Жена принца Гарри Меган Маркл появилась на публике в дешевом платье. Об этом сообщает Vogue.

В среду, 16 января, герцогиня Сассекская посетила лондонскую благотворительную организацию по защите животных Mayhew Animal Home, патроном которой ее назначил Кенсингтонский дворец.

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На ней было облегающее платье-водолазка до колен цвета слоновой кости, выпущенное шведским масс-маркетовым производителем H&M. В интернет-магазине бренда его стоимость составляет 34,99 доллара — менее 2,5 тысячи рублей.

В качестве верхней одежды принцесса выбрала кашемировое пальто Emporio Armani, а также подобрала туфли-лодочки в тон.

Вечером того же дня Меган Маркл в очередной раз уличили в пренебрежении нормами королевского дресс-кода. Герцогиня появилась на премьере новой программы Cirque du Soleil в черных босоножках Stuart Weitzman, демонстрирующих накрашенные бордовым лаком ногти.

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