Меган Маркл с голыми ногами снова нарушила протокол

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл в очередной раз уличили в пренебрежении нормами королевского дресс-кода. Об этом сообщает Daily Mail.

В среду, 16 января, герцог и герцогиня Сассекские посетили премьеру новой программы Cirque du Soleil (Цирк дю Солей) в лондонском Альберт-Холле. Маркл пришла на шоу в темно-синем сверкающем платье французского бренда Roland Mouret, стоимость которого составляет более 5,5 тысячи долларов, и черных босоножках Stuart Weitzman, демонстрирующих накрашенные бордовым лаком ногти.

Фото: Paul Grover / Getty Images

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Эксперты по королевскому этикету отметили, что появление на публике с голыми ногами, а тем более с темным лаком на ногтях не соответствует протоколу.

В октябре 2018 года во время тура по Австралии принцесса также нарушила одно из правил королевского дресс-кода. Ее заметили в светлом льняном макси-платье на тонких бретельках и с высоким разрезом, обнажающим ее левое бедро.

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