Ценности
 
Последние новости
Раскрыты потери СССР в ходе прорыва блокады Ленинграда
В Киеве рассказали об опасности «бутафорского» Крымского моста
Чеченских геев предупредили об угрозах новых преследований и призвали бежать
Российский биатлонист Логинов прокомментировал первую победу в карьере
Итальянец прилетел к друзьям в бар на вертолете
У оскорбленных немцами российских туристов нашелся защитник
Власти отреагировали на дефектность новой полосы в Шереметьево
Бывшего главу разведки ДНР посадили в России
Белорусов начали готовить к защите независимости
Новости партнеров

Меган Маркл вышла в свет в смешных «коровьих» туфлях

Перейти в «Мою Ленту»

Жена принца Гарри Меган Маркл привлекла внимание публики необычной обувью. Об этом сообщает издание The Cut.

В четверг, 10 января, герцогиня Сассекская посетила лондонскую благотворительную организацию Smart Works, патроном которой ее назначил Кенсингтонский дворец. Для визита Маркл выбрала лодочки на каблуках итальянской марки Gianvito Rossi с коровьим принтом и прозрачными вставками по бокам. Модные эксперты прозвали эту обувь смешной и некоролевской.

37-летняя принцесса также надела черное миди-платье бренда Hatch, который специализируется на одежде для беременных, и бежевое пальто Oscar de la Renta.

В тот день Меган Маркл помогала домохозяйкам подбирать наиболее выигрышные наряды для успешного прохождение собеседования. Например, для 56-летней Пэтси Уордалли герцогиня выбрала бежевое пальто, красное платье и черные туфли. Маркл заявила, что она не просто занимается благотворительностью, а вносит свой вклад в успех других женщин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Meghan Markle Wears Her Best Shoes Yet
Меган Маркл раскрыла домохозяйкам секрет успешного старта карьеры
Меган Маркл уличили в сговоре со стилисткой
Ценности
Ценности00:04Сегодня
Бар Рафаэли

Дочери Сиона

Самые властные и сексуальные женщины Израиля
16:11Сегодня

Apple начнет выпускать одежду

09:0110 января

Британцы продавали натуральный мех под видом искусственного

13:4010 января

Чернокожим запретили отбеливать кожу

Ценности15:0429 декабря 2018

С вещами на выход

«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
14:1028 декабря 2018

Кроссовки Nike подешевеют

13:57Сегодня

Назван первый модный тренд нового года

14:0610 января

Созданное для Леди Гаги ожерелье увидели на старом фото другой певицы

Ценности00:0113 декабря 2018

«Тяжело даже моргать»

Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
13:2627 декабря 2018

На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног

17:2510 января

Необходимая зимняя вещь оказалась опасной для здоровья

21:4410 января

Меган Маркл раскрыла домохозяйкам секрет успешного старта карьеры

Россия
«Постправда сейчас. Балаган и цирк»
Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Виктор Ильич Френкель«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»
Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
Смертельно больным россиянам решили ужесточить наказание за поиск лекарств
Чеченских геев предупредили об угрозах новых преследований и призвали бежать
Губернатор Колымы рассказал свою версию пребывания Сергея Королева в ГУЛАГе
Все материалы
Мир
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
США допустили разговор с Россией о сирийских курдах
Немецкие ультраправые раскололись
США признали важность Асада в Сирии
Сын африканского президента держал рабыню в США
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
Баскетбольный дипломат
Он пил и бил жену. Но подружился с Северной Кореей и спас мир от ядерной войны
Все материалы
Бывший СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине
Белорусов начали готовить к защите независимости
Белоруссия начала улучшать отношения с США
Подсчитана степень обнищания украинцев за пять лет
Все материалы
Экономика
Штормовое предупреждение
Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году
Город нового времени
Или — как очень бюджетно слетать в Голландию
Дорого хрустят
Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
Власти отреагировали на дефектность новой полосы в Шереметьево
Германия подсчитала миллиардные убытки от санкций против России
Крупнейшие банки начали повышать ставки ипотеки
Россия бросила силы на спасение Венесуэлы
Все материалы
Силовые структуры
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Филипп КиркоровВот это поворот!
Перья Киркорова, резня в Антарктиде и развратные роллы: криминальные казусы года
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Бывшего главу разведки ДНР посадили в России
Похищенным в Москве со стрельбой оказался украинский криминальный авторитет
Россияне устроили фотосессию на крыше патрульной машины и пошли под суд
Генерал расплатился мечеными деньгами за негативные публикации о его богатстве
Все материалы
Наука и техника
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Предсказано более быстрое наступление климатической катастрофы
Раскрыта тайна древних статуй на острове Пасхи
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Все материалы
Спорт
Бамос, Рамос!
Капитан «Реала» — костолом и скандалист. Как он стал лучшим защитником мира?
Российский биатлонист завоевал первое золото на Кубке мира
Англичанин из UFC захотел побить Макгрегора и назвал его фирменный виски дерьмом
Старейший футболист мира снова продлил контракт
Ватикан помечтал об Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион решил завершить карьеру из-за боли и расплакался
«Я не чувствую боли. На это нет времени»
Он был злодеем в рестлинге и избивал соперников в UFC. Теперь он хочет вернуться
Все материалы
Культура
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
«Сталлоне рассказал, как не спустить карьеру в унитаз»
Главный чернокожий актер поколения о «Криде 2», экшене и русском сопернике
Американцы купили российский сериал за рекордную сумму
Названы суммы и источники заработков Николая Баскова
Раскрыта последняя воля Криса Кельми
Шнуров назвал Милонова «законотворцем антигеем с шилом в жопе»
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора вставать
Что происходило, пока Россия спала и поедала новогодние салаты
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Федеральный телеканал затравил «бывшую экстремистку» Мотузную
В сети раскрыли самые нелепые «подкаты» парней на сайтах знакомств
Хакер из «Шалтая-Болтая» обвинил ФСБ в крышевании
«Би-би-си» ответила на претензии Роскомнадзора
Все материалы
Ценности
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Apple начнет выпускать одежду
Меган Маркл вышла в свет в смешных «коровьих» туфлях
Чернокожим запретили отбеливать кожу
Назван первый модный тренд нового года
Все материалы
Путешествия
«Каждая обезьяна оценивает тебя с ног до головы»
Идеальные мужья и горы из «Аватара». Необычный Китай глазами россиянина
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
У оскорбленных немцами российских туристов нашелся защитник
Турист швырнул монеты в двигатель самолета, задержал рейс и стал посмешищем
Россияне катались на мотоцикле и свалились в ущелье на Бали
Экипаж российского самолета забыл закрыть дверь и развернул лайнер на полпути
Все материалы
Из жизни
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Десятки запутавшихся тюленей заполонили канадский городок
Бодибилдер перестал есть и перешел на мочу
Лесоруб предложил кормить людей колбасой из их собственной крови
Огромная пиявка три месяца прожила у вьетнамки в горле
Все материалы
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
В кресле с пледом
Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории года
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
В США собака не справилась с управлением и утопила дом на колесах
Volkswagen добавил российскому «Тигуану» версию «все включено»
Toyota сделала идеальный спортседан с задним приводом, V6 и «механикой»
Все материалы
Дом
Перешли границы
Цены на жилье в Подмосковье снова взлетели. Когда это прекратится?
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Имеют виды
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
В Америке начался ипотечный бум
Обнародованы данные о самой большой квартире Москвы
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Для пострадавших в Магнитогорске проведут ярмарку квартир
Все материалы