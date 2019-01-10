Меган Маркл раскрыла домохозяйкам секрет успешного старта карьеры

Бывшая актриса Меган Маркл помогает домохозяйкам подбирать наряды для прохождения собеседования, сообщает The Mirror.
38-летняя герцогиня Сассекская стала патроном лондонской благотворительной организации Smart Works, которая предлагает безработным женщинам помощь в подготовке к собеседованию. Там им предоставляют бесплатную одежду и аксессуары, а также дарят пять предметов гардероба при выходе на новое место работы.
Во время первого официального визита Маркл подобрала наряд для 56-летней Пэтси Уордалли (Patsy Wardally): бежевое пальто, красное платье и черные туфли. «Я не просто занимаюсь пожертвованием, — призналась герцогиня волонтерам во время беседы. — Для меня это некий вклад в успех других женщин».
В сентябре 2018 года сообщалось, как спонтанное решение сменить костюм перед кастингом помогло Меган Маркл получить роль в сериале «Форс-мажоры». Девушка пришла на пробы в топе сливового цвета и джинсах, однако в последний момент поняла, что такая одежда не соответствует героине, роль которой она хотела заполучить. Тогда девушка купила первое попавшееся черное платье в ближайшем магазине H&M.