Раскрыт секрет идеальной фигуры Меган Маркл

Британские модные эксперты объяснили, каким образом Меган Маркл удается идеально выглядеть в любой одежде. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что 37-летняя жена принца Гарри предпочитает обычным топам облегающие боди. Например, на презентации собственной кулинарной книги в Кенсингтонском дворце Маркл пришла в черной кашемировой водолазке-боди американского бренда Tuxe.

По словам стилистов, эта вещь помогает герцогине выглядеть элегантно и аккуратно, потому что обычные заправленные блузки могут выбиться из юбки или брюк при движении.

«Меган заботится о своем стиле, а для человека, который любит демонстрировать стройную фигуру, боди — идеальный вариант. Они никогда не собираются под одеждой, позволяя ей чувствовать себя уверенно в роли герцогини, а не беспокоиться о своем топе», — пояснила стилистка Александра Фуллертон.

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В сентябре мать герцогини Сассекской Дориа Редлан приехала в Кенсингтонский дворец на встречу по случаю презентации книги рецептов дочери. Эксперты отметили, что 62-летняя Редлан выглядела настолько безупречно, что затмила саму Меган Маркл. На ней был джемпер, укороченные брюки и шарф песочного цвета, а также нюдовые туфли с массивным каблуком и несколько золотых аксессуаров.

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