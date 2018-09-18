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Меган Маркл нашла новое призвание

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Кенсингтонский дворец объявил о новом проекте жены принца Гарри Меган Маркл — кулинарной книге. Об этом сообщает Vogue.

В сборник под названием Together: Our Community Kitchen («Вместе: наша общая кухня») вошла коллекция из 50 рецептов женщин, пострадавших от пожара в здании Grenfell Tower в Лондоне 14 июня 2017 года. После катастрофы, в результате которой погиб 71 человек, небольшая группа лишившихся крова матерей собралась в мусульманском центре Al Manaar, чтобы готовить еду своим семьям. Позже к ним присоединились и другие: образовалось сообщество Hubb Community Kitchen.

В январе Меган Маркл решила лично познакомиться с участницами. Она узнала, что из-за недостатка средств кухня открывается только два раза в неделю. У герцогини появилась идея создания кулинарной книги, выручка от продаж которой пойдет на развитие Hubb Community Kitchen.

Дату выхода сборника Together: Our Community Kitchen назначили на 25 сентября.

В апреле диетологи составили список запрещенных продуктов питания для членов королевской семьи во время заграничных поездок, чтобы уберечь их от отравления. В первую и основную группу запретной еды вошли все виды моллюсков, употребление которых в сыром виде, по мнению экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний, наиболее опасно из-за содержания вредоносного вибриона, обитающего в прибрежных водах.

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