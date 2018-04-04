Путешествия
 
Последние новости
Евросоюз решил закрыть дело против «Газпрома»
Полковник Захарченко рассказал о своей скромной доле в изъятых миллиардах
Американцы заменили российских борцов монголами
«Девочка в розовом» из Подмосковья посмотрит на мусор за границей
Малышева объяснила свою «фашистскую» позицию по отстрелу собак
Турция уговорила Россию ускорить поставки С-400
Юная шотландка нарисовала перепившую мать и смутила учителя
В США зафиксировали распространение неизлечимых инфекций
Мужчина внезапно обнаружил себя ублажающим рэпершу на обложке ее альбома

Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду

Перейти в «Мою Ленту»
Принц Гарри (в центре)

Диетологи составили список запрещенных продуктов питания для членов британской королевской семьи во время заграничных поездок, чтобы уберечь их от отравления. Об этом сообщает Independent.

В первую и основную группу запретной еды вошли все виды моллюсков, употребление которых в сыром виде, по мнению экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний, наиболее опасно из-за содержания вредоносного вибриона, обитающего в прибрежных водах.

Следующим продуктом в черном списке стало сырое мясо и стейки слабой прожарки, где также сохраняются противопоказанные человеку микроорганизмы.

Кроме того, королевскому семейству запретили пить водопроводную воду, даже если это разрешено в стране пребывания.

В июле 2017 года британских туристов заподозрили в подаче сотни ложных заявлений о пищевых отравлениях, от которых они якобы пострадали на испанском острове Майорка. Отдыхающие хотели получить денежную компенсацию от гостиниц. Испанская полиция также выяснила, что некие британские подданные связываются на Майорке с отдыхающими там соотечественниками и предлагают им подавать подобные заявления об отравлении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The food the royal family is banned from eating when dining out
Британцев попытались заманить в Россию
Британские туристы подали сотни ложных заявлений об отравлении
Путешествия
Путешествия00:0631 марта

Дзебик среди папуасов

Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
12:31 1 апреля

Актер воспользовался билетом незнакомца с таким же именем и слетал в отпуск

12:12 3 апреля

Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек

18:3428 марта

В Москве расскажут о правильном питании в самолетах

Путешествия00:02 1 марта
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.

«Это проклятое место»

Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
18:43 2 апреля

Британцев попытались заманить в Россию

20:23 2 апреля

Тело российского туриста нашли в индийских горах

01:2728 марта

В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет

Путешествия00:0427 марта

«Марихуана — это способ общения с Богом»

Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
10:58 2 апреля

Русские сноубордисты расстались с одеждой ради мирового рекорда

19:54 9 марта

В «Золотом треугольнике» Парижа откроют модный отель

11:3030 марта

Стюардесс избавят от юбок впервые за 72 года

Россия
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
Половина российских аспирантов выразили готовность уехать из страны
Она плачет, только когда мама не видит
Бесплатную операцию нужно ждать. Но за это время девочка умрет
«Зачем едешь? Тебя там люди побьют»
Кемеровский священник о том, каково говорить о Боге родителям погибших детей
Кадыров пожаловался на сплетни в интернете
Жители Екатеринбурга полчаса били прохожих гантелями
«Заваленные деньгами» кемеровчане попросили от них отстать
Все материалы
Мир
Белые и злые
Они ненавидят мигрантов и плюют на приличия. За ними будущее Европы
Полиция опознала стрелявшую в офисе YouTube женщину
Турция уговорила Россию ускорить поставки С-400
Американские воспитательницы бросали спящих детей на пол и поплатились
В Германии вандал изуродовал нацистский колокол
Мертвее некуда
Египтяне потеряли курорты и надежду. Страну завалило мусором и джихадистами
Трамп определил степень своей жесткости к России
Все материалы
Бывший СССР
Батькины нацисты
Белорусские правые зачищают страну от России. Лукашенко не против
Россия задумалась о борьбе с «украинскими пиратами»
Украина запретит въезд высланным из Евросоюза российским дипломатам
От Савченко отказался адвокат
Саакашвили решил сменить власть в Грузии
Россия выдаст Армении беспроцентный кредит на закупку оружия
В Минске нашли играющего шансон кота
Все материалы
Экономика
На грани
Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет
Tele2 предложил собрать свой тариф
Зиявудин МагомедовПесочный человек
На чем разбогател самый загадочный миллиардер России
Банкам запретят бравировать своей государственностью
В России появится черный список сыров
Попробовать может каждый
Как блогеры создают новый медиаформат и бизнес
Вялый конец
Взлет и падение производителя русской виагры
Все материалы
Силовые структуры
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
«Забычила — и получился разбой»
Узница женской колонии о лесбийской любви, заколотых детях и беспределе
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Полковник Захарченко рассказал о своей скромной доле в изъятых миллиардах
В доме начальника кемеровского МЧС начался обыск
Следователи заинтересовались торговлей приемными детьми в Екатеринбурге
Арестованные братья Магомедовы решили купить холодильники и телевизоры в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Время падать
Российские самолеты никому не нужны. Но на них тратят миллиарды
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
«Все бросить или делать свое»
В России роняют ракеты и спутники. Но есть и те, кто вкладывает в космос душу
США восхитились российскими кораблями проекта 22160
США зафиксировали испытание Россией противоспутникового оружия
В МГУ посмотрели на струю из дыры
Открыта новая форма аномальной материи
Все материалы
Спорт
«Король биатлона, король и в жизни»
Бьорндален отстрелялся. Великий норвежец завершил карьеру
Американцы заменили российских борцов монголами
Нурмагомедов вступил в стычку с напарником Макгрегора
Роналду забил через себя Буффону и помог «Реалу» разгромить «Ювентус»
42-летний российский олимпийский чемпион ушел из спорта
Дзюба заплатит миллионы за право сыграть против «Зенита»
Допинг-офицеры вынудили российскую лыжницу каждый день ждать их на автозаправке
Все материалы
Культура
Совсем как огуречик
Почему россияне покидают отечественный цирк ради канадского Cirque du Soleil
«Автопортрет с магической сценой»Не задвигая штор
Жизнь голландцев, подсмотренная сквозь замочную скважину
Ще не вмерла
Чем украинские «Киборги» лучше российского «Крыма»
Анну Нетребко вместе с семьей выгнали из театра в Лондоне
Мужчина внезапно обнаружил себя ублажающим рэпершу на обложке ее альбома
Успенский прокомментировал выход новой серии «Простоквашино»
Лидер «АукцЫона» дал уличный концерт в поддержку историка Дмитриева
Все материалы
Интернет и СМИ
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Порнонаркоманов стало больше
Пообещавшего прожить 11 дней на 350 рублей «еврея» назвали лучшим бомжом YouTube
Вора с аномально большим ртом подняли на смех
Кислотный трип
Роботы видят человека бесформенной тушей с усиками. Но это не самое страшное
В США учителя завалили сеть снимками сломанных стульев и разорванных учебников
Героев «Простоквашино» переселили в знаменитый кровавый шутер
Все материалы
Ценности
Плохие парни
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов
LOS ANGELES, CA - JULY 17: (L-R) Actress Gabrielle Union, NBA player Dwyane Wade, NBA player LeBron James, and Savannah Brinson attend The 2013 ESPY Awards at Nokia Theatre L.A. Live on July 17, 2013 in Los Angeles, California. (Photo byБелая зависть
Они выглядели как бандиты из гетто и мочили фанатов. Сейчас на них равняется мир
Четкие цифры
Эту фирму боготворят джихадисты и половина Кавказа. Крест — не помеха
Прототип героини фильма «Дьявол носит Prada» лишится должности
Любимый дизайнер гопников испугался за чернокожего коллегу
Любимый бренд гопников не стерпел наездов
Прозрачный аксессуар защитит школьников от расстрела
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
Британцев попытались заманить в Россию
Тело российского туриста нашли в индийских горах
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Все материалы
Из жизни
Нашли стрелочника
Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
«Бедным в США быть очень дорого»
История российского биофизика, переехавшего в Америку
В охоту гиеновидных собак на антилопу вмешались бегемоты
Весеннее безумие
Кунг-фу и два единорога: март глазами обычных людей
Воспитанный волками испанец разочаровался в человечестве
Десятки тысяч итальянцев потребовали вернуть конфискованную за лай собаку
Все материалы
Катастрофический успех: удивительная история Subaru в США
Как марка Subaru превратила провал на американском рынке в победу
Что такое хорошо
Тест двух обновленных «Рейндж Роверов», меняющих местами добро и зло
Все новинки автосалона в Нью-Йорке
Самые важные и интересные автомобили одного из главных моторшоу США
Лихие девяностые: внедорожники, по которым мы скучаем
Харизматичные внедорожники, которые хочется снова увидеть в автосалонах
«Чайку» Брежнева выставили на продажу за 30 миллионов рублей
Тестовый трек Top Gear превратят в поселок на 2000 домов
Мост в Петербурге в 144-й раз порвал «Газель»
Все материалы
Сдали нервы
Почему американцы презирают Москву и бросают свои квартиры
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
Ешь, молись, сверли
Почему россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Россиянин сколотил себе гроб в городской квартире и умер рядом с ним
Москве пообещали бум спроса на подержанные квартиры
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Все материалы