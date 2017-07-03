Британские туристы подали сотни ложных заявлений об отравлении

Британских туристов заподозрили в том, что они подали сотни ложных заявлений о пищевом отравлении, от которого якобы пострадали на испанском острове Майорка. Об этом пишет Daily Mail.
Суд в столице Балеарских островов Пальма-де-Майорке запустил уголовное расследование по данному делу. По предварительным данным, британцы, останавливавшиеся в отелях Club Mac и Paradiso Garden Hotel по системе «все включено» в 2016 году, заявляли, что отравились там едой.
Таким образом отдыхающие хотели получить денежную компенсацию от гостиниц, полагает полиция. В случае удовлетворения их претензий им должны были выплатить примерно по три тысячи фунтов на человека. Теперь туристам из Соединенного Королевства грозят обвинения в мошенничестве.
Испанская полиция также выяснила, что некие британские подданные связываются на Майорке с отдыхающими там соотечественниками и предлагают им подавать подобные заявления об отравлении. Такие люди также пытаются контактировать с путешественниками через соцсети и электронную почту.
Отдыхающим, в частности, советуют приобрести лекарства от диареи и жаропонижающие препараты, после чего жаловаться на расстройство желудка по возвращении домой и обвинять в проблемах со здоровьем отели, в которых они проживали.