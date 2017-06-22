«Отравившиеся» британцы стоили кипрским отелям 5 миллионов евро

Кипрские гостиницы за последние два года выплатили более пяти миллионов евро британским туристам, подавшим ложные заявления о пищевых отравлениях во время отдыха. Об этом сообщили в Ассоциации отелей Кипра (Pasyxe), передает в четверг, 22 июня, газета Сyprus Mail.

Как рассказал директор организации Захариас Иоаннидес (Zacharias Ioannides), отравления фиксируются по большей части именно у путешественников из Великобритании, причем в последние годы этот показатель растет. Из-за этого страдает репутация отелей, которые на самом деле не сделали ничего плохого.

«Это происходит по всему Кипру. Мы не видели такого со стороны [туристов из] других стран. Это исключительно британцы», — заявил Иоаннидес.

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Он отметил, что путешественники, отдыхающие по системе «все включено» (All Inclusive) могут утверждать, что ели только в отеле. По его словам, согласно британскому законодательству туристы могут подавать жалобы, связанные с пищевым отравлением, в течение трех лет после отдыха. «Это смешно. Кроме того, никаких конкретных доказательств не требуется. Они просто заполняют бумаги», — указал директор ассоциации.

Газета со ссылкой на издание Telegraph Travel отмечает, что стандартная сумма выплаты по подобной претензии составляет от одной до двух тысяч фунтов (от 1100 до почти 2300 евро). Однако адвокаты также часто могут требовать выплат судебных издержек. Иоаннидес подчеркнул, что по сути путешественники «получают бесплатный отпуск и даже зарабатывают деньги на этом».

Ассоциация британских турагентов (Abta) начала кампанию, направленную на борьбу с «больными» туристами. По ее информации, с 2013 года число заявок на компенсации после отдыха выросло на 500 процентов.

«Тем не менее за тот же период количество жалоб на заболевания на курортах оставалось стабильным, и проблема связана только с отдыхающими из Великобритании. Данные свидетельствуют, что многие из этих претензий могут быть преувеличенными или обманными», — сообщили в организации.

В мае 2016 года сообщалось, что британский турист попал в больницу, выпив 75 стопок крепкого алкоголя на пляжном испанском курорте Магалуф (Мальорка). Каких-либо серьезных последствий употребления алкоголя медики не обнаружили.