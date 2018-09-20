Мать Меган Маркл оделась лучше дочери

Мать герцогини Сассекской Дориа Редлан приехала в Кенсингтонский дворец на встречу по случаю презентации кулинарной книги дочери. Об этом сообщает Daily Mail.

Стилисты отметили, что 62-летняя Редлан выглядела настолько элегантно, что затмила саму Меган Маркл. На ней был джемпер, укороченные брюки и шарф песочного цвета, а также нюдовые туфли с массивным каблуком и несколько золотых аксессуаров. «Она на сто процентов переплюнула Меган в хорошем смысле слова. Цвет ее одежды подходит ее коже, а сам наряд идеально на ней сидит и в то же время очень прост», — прокомментировала стилистка и PR-эксперт Рошель Уайт.

«Дориа показала нам, как можно взять за основу один единственный цвет и выглядеть безупречно», — согласился звездный стилист Лукас Эрмитаж.

На Меган Маркл в тот день была черная водолазка, плиссированная миди-юбка и синее пальто.

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Ранее в сентябре кенсингтонский дворец объявил о новом проекте жены принца Гарри Меган Маркл — кулинарной книге. В сборник под названием Together: Our Community Kitchen («Вместе: наша общая кухня») вошла коллекция из 50 рецептов женщин, пострадавших от пожара в здании Grenfell Tower в Лондоне 14 июня 2017 года.

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