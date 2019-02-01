Вульгарность Меган Маркл на школьном снимке насмешила фанатов

Американская модель и певица Кэтрин Макфи опубликовала в Instagram-аккаунте архивную фотографию с женой принца Гарри Меган Маркл.

На снимке девушки с ярко накрашенными губами и в платьях с глубоким вырезом стоят плечом к плечу и широко улыбаются, глядя в камеру. «Будучи детьми, мы с Меган вместе участвовали в мюзиклах. Теперь она стала герцогиней Сассекской, а я — звездой Вест-Энда, что, в принципе, одно и то же», — написала Макфи.

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Фанаты ужаснулись вульгарному макияжу Маркл на снимке, а также отметили ее полноту. «Это же просто макияж клоуна! Я бы разозлилась за этот снимок, будь я на места Меган Маркл», — возмущались одни. «Смеюсь в голос! Она возненавидит тебя за эту фотографию», — комментировали другие. «Мне нравится, что вы такие толстушки на снимке», — шутили третьи.

В январе модный эксперт Скотт Хеншолл обвинил Меган Маркл в неряшливости из-за того, что она неоднократно появлялась на публике в мятой одежде. Он посоветовал герцогине Сассекской лучше подбирать ткань, из которой сшиты ее наряды. Например, отдавать предпочтение полиэстеру, нейлону, акрилу и олефину.

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