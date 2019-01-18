Меган Маркл уличили в неряшливости

Жену принца Гарри Меган Маркл обвинили в неряшливости. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты моды обратили внимание, что герцогиня нередко выходит на публику в очень мятой одежде. В качестве примера издание приводит один из ее последних выходов, а именно — посещение благотворительной организации Smart Works, которая предлагает безработным женщинам помощь с трудоустройством. В тот день ее бежевое пальто Oscar de la Renta, стоимость которого превышает три тысячи долларов, было сильно измято.

То же самое случилось с нарядом Маркл в декабре во время рождественского визита в дом престарелых в Туикенеме. Подол ее цветочного тысячедолларового платья Brock Collection был испещрен складками.

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По мнению бывшего креативного директора люксового бренда Mulberry, модельера Скотта Хеншолла, «модные провалы» принцессы связаны с неверным выбором ткани, из которой шьются ее костюмы. «Во время любого королевского визита хочется выглядеть безукоризненно, но это невозможно, если на тебе одежда, которая может легко помяться», — прокомментировал Хеншолл.

Чтобы избежать подобных ситуаций, он порекомендовал синтетические ткани (полиэстер, нейлон, акрил и олефин).

Ранее в январе поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике в дешевом платье. Во время визита в лондонскую благотворительную организацию по защите животных Mayhew Animal Home на ней было облегающее платье цвета слоновой кости, выпущенное шведским масс-маркетным производителем H&M.

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