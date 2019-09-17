Меган Маркл решила брать пример с Кейт Миддлтон

Герцогиня Сассекская Меган Маркл осознала, что ее репутация испорчена, и просит советов у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

На падение имиджа Маркл повлияли слухи о ее размолвке с золовкой Миддлтон, совместное с принцем Гарри решение сделать крестины сына Арчи-Харрисона закрытыми и использование частных самолетов во время кампании в защиту окружающей среды.

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Чтобы вернуть одобрение публики, она черпает вдохновение у герцогини Кембриджской. Источник утверждает, что Маркл обращается к Миддлтон за советами, так как она «всегда изящна и элегантна» и «интуитивно понимает чувства и мысли простых британцев».

По данным источника, герцогиня Сассекская собирается предстать перед обществом в новом амплуа: она якобы начнет вести себя скромнее и тактичнее, а также больше походить на золовку.

Ранее в сентябре сообщалось, что австралийская телеведущая Лиззи Канди (Lizzie Cundy) назвала Маркл манипуляторшей и отметила, что герцогиня Сассекская «думает только о себе». Австралийка высказалась о Маркл в эфире телепередачи «60 минут», куда ее пригласили в качестве гостьи.

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