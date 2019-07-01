Двуличность Меган Маркл возмутила британцев

Британцы обвинили Меган Маркл и принца Гарри в двуличии после того, как узнали, что они планируют сделать церемонию крещения своего сына Арчи Харрисона в Виндзорском замке закрытой. Об этом сообщает интернет-издание Yahoo News.

Близкие к паре источники рассказали, что молодые родители не хотят делать публичным событие, которое состоится 6 июля, чтобы сохранить право ребенка на частную жизнь. Герцог и герцогиня Сассекская ограничили список гостей до 25 человек, среди которых будет Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз, Камилла, герцогиня Корнуоллская, и мать Меган ― Дория Рэгланд. Королева на крещении присутствовать не будет.

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Сообщается, что журналистов на церемонию не пустят, родители Арчи Харрисона нарушат королевскую традицию и выпустят свои собственные фото.

Этот поступок возмутил британцев, которые считают, что поскольку Меган и Гарри используют деньги налогоплательщиков для ремонта своей резиденции, они не имеют права на частную жизнь. Британский телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) также отметил, что они должны вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов (1,9 миллиарда рублей), потраченных на дом, если не хотят публичности.

Некоторые поклонники посочувствовали Меган и Гарри, которых так много критикуют журналисты и пользователи социальных сетей.

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