Принц Гарри отказался заниматься благотворительностью с братом из-за конфликта

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение покинуть благотворительную организацию Royal Foundation, которую

они возглавляли совместно с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. Об этом сообщает журнал Hello!.

Официальный представитель Royal Foundation заявил, что герцог и герцогиня Сассекские создадут собственный благотворительный фонд. В переходный период организация будет помогать им в управленческих процессах. По данным фонда, обе королевские пары продолжат работать над отдельными проектами, в частности, над программой Heads Together по поддержке психологического здоровья.

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Благотворительный фонд был основан в 2009 году принцем Гарри и принцем Уильямом.

Согласно официальной версии, принц Гарри и Меган Маркл ушли из фонда, так как будущие роли их пары и принца Уильяма с Кейт Миддлтон сильно отличаются. Герцог и герцогиня Кембриджские станут королем и королевой, в то время как герцог и герцогиня Сассекские планируют заниматься многочисленными благотворительными проектами.

Однако по данным издания, причиной распада фонда могли стать натянутые отношения между братьями и их супругами.

В конце ноября сообщалось, что принц Гарри с Меган Маркл собирается переезжать из Кенсингтонского дворца от принца Уильяма, его супруги Кейт Миддлтон и детей ради приватности. Тогда анонимные источники признали, что между женами братьев Гарри и Уильяма действительно не сложились дружеские отношения, но лишь из-за разницы их характеров. В апреле герцог и герцогиня Сассекские перебрались в загородную резиденцию Фрогмор-хаус в Виндзоре.

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