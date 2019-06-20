Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Иран опубликовал видео пуска ракеты по американскому беспилотнику
Грузинская оппозиция начала штурм парламента
Рэпер Дрейк откупился от обвинившей его в изнасиловании модели
Российские власти оправдались за зарплату учителя в 15 тысяч рублей
Кардинал Шри-Ланки обвинил власти в сокрытии информации о терактах
Рабинович рассказал о планах Рады распродать землю и легализовать гей-браки
В гонке за пост премьер-министра Британии остались два кандидата
Овечкин получит почти миллионную пенсию
Арестован бизнесмен Бойко-Великий
Новости партнеров

Принц Гарри отказался заниматься благотворительностью с братом из-за конфликта

Перейти в «Мою Ленту»
Принц Гарри

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение покинуть благотворительную организацию Royal Foundation, которую
они возглавляли совместно с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. Об этом сообщает журнал Hello!.

Официальный представитель Royal Foundation заявил, что герцог и герцогиня Сассекские создадут собственный благотворительный фонд. В переходный период организация будет помогать им в управленческих процессах. По данным фонда, обе королевские пары продолжат работать над отдельными проектами, в частности, над программой Heads Together по поддержке психологического здоровья.

Благотворительный фонд был основан в 2009 году принцем Гарри и принцем Уильямом.

Согласно официальной версии, принц Гарри и Меган Маркл ушли из фонда, так как будущие роли их пары и принца Уильяма с Кейт Миддлтон сильно отличаются. Герцог и герцогиня Кембриджские станут королем и королевой, в то время как герцог и герцогиня Сассекские планируют заниматься многочисленными благотворительными проектами.

Однако по данным издания, причиной распада фонда могли стать натянутые отношения между братьями и их супругами.

В конце ноября сообщалось, что принц Гарри с Меган Маркл собирается переезжать из Кенсингтонского дворца от принца Уильяма, его супруги Кейт Миддлтон и детей ради приватности. Тогда анонимные источники признали, что между женами братьев Гарри и Уильяма действительно не сложились дружеские отношения, но лишь из-за разницы их характеров. В апреле герцог и герцогиня Сассекские перебрались в загородную резиденцию Фрогмор-хаус в Виндзоре.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The Cambridges and the Sussexes announce Royal Foundation split
Муж Елизаветы II отговаривал принца Гарри от брака с Меган Маркл
Меган Маркл задумала одержать новую победу над Кейт Миддлтон
Принц Гарри обвинил брата в разрушении отношений с женой
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0619 июня

«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»

История россиянки о жизни в Германии
20:03Сегодня

Мужчина пережил падение окна на голову

19:00Сегодня

Безжалостное убийство медвежонка попало на видео

17:26Сегодня

Стадо разъяренных слонов напало на автомобиль

Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
13:15Сегодня

Мужчина выиграл миллион долларов в свой день рождения

17:53Сегодня

Путин ответил на вопрос про окрошку

14:20Сегодня

Редкую кошку-лису обнаружили во Франции

Из жизни00:0514 июня

Сокровища дядюшки черта

На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
16:24Сегодня

Коза отомстила браконьерам за преследование носорога

15:22Сегодня

Электронная сигарета взорвалась во рту подростка и лишила его зубов

10:07Сегодня

Мужчина с палкой спас теленка от льва

Россия
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»
Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
«Все в этом деле кромешный кошмар»
Сестры Хачатурян убили отца, который их бил и насиловал. Ради них люди вышли на улицы
Попросившие канадского убежища россияне захотели переехать целым городом
Российские власти оправдались за зарплату учителя в 15 тысяч рублей
В России захотели ввести отдельную статью за осквернение памятников воинам
В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник
Кардинал Шри-Ланки обвинил власти в сокрытии информации о терактах
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
В Азии разбушевалась крупнейшая в истории эпидемия животных
Санкции против России из-за Крыма продлили сразу на год
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Все материалы
Бывший СССР
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Рабинович рассказал о планах Рады распродать землю и легализовать гей-браки
Грузинская оппозиция начала штурм парламента
Смерть депутата Рады Тымчука назвали самоубийством
Украинское радио пожаловалось на засилье евреев в политике
Украинских патриотов обвинили в «продаже» Крыма
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
Названа самая выгодная компания мира
Путин назвал виновных в дорогих авиабилетах
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Путин рассказал о склонностях Кудрина
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Путин вступился за арестованных богачей
Все материалы
Силовые структуры
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Сын генерала ФСБ сел за торговлю наркотиками
Избивший зэков под «Полет валькирий» тюремщик избежал тюрьмы
Офицеров ФСБ посадили за рейдерство
Обвиняемый в шпионаже американец попросил о поддержке четырех стран
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Партнерский материал
Взять на мушку
Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
Россия нашла замену космонавтам
SpaceX запустила сразу все 27 двигателей Falcon Heavy
США испытали показанный 9 мая лунный двигатель
Назван неожиданный вред от смартфонов
Все материалы
Спорт
Самый страшный раунд
Америку потрясла смерть чемпиона на ринге. После этого бокс пропал с экранов на 10 лет
Рестлер написал твит о смерти и умер
Овечкин получит почти миллионную пенсию
Бой врага Макгрегора и его друга пройдет в условиях повышенной безопасности
Мишель ПлатиниМишеля Платини доставили на допрос
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки за выбор страны-хозяйки ЧМ-2022
Глава UFC призвал разрушить современный бокс
Головин порассуждал о минусах российского футбола
Все материалы
Культура
Детки в порядке
Интернет, похоть и опиоиды: новый сериал о современных школьницах
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Алибасова решили проверить на психотропные вещества
Рэпер Дрейк откупился от обвинившей его в изнасиловании модели
Водка заставила Рассела Кроу купить голову динозавра у Леонардо Ди Каприо
Певец Шура рассказал о наркозависимости среди российских поп-звезд
Все материалы
Интернет и СМИ
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
Обращение к врачам на товаре посчитали сексизмом
Молодожены и гости рассказали о самых странных случаях на свадьбах
Дзюба поматерился на камеру во время прямой линии и заинтриговал зрителей
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
Все материалы
Ценности
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Знаменитости вернули в моду пошлый тренд из 2000-х
Раскрыт секрет ягодиц Ким Кардашьян
Фотошоп на талии и лице супермодели разозлил пользователей сети
Европейский суд не признал логотип adidas торговой маркой
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Раскрыты главные приоритеты россиян при выборе отеля
Пассажирка самолета публично пристыдила оскорблявших ее попутчиков
Названа самая чистоплотная авиакомпания в мире
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Мужчина пережил падение окна на голову
Принц Гарри отказался заниматься благотворительностью с братом из-за конфликта
Стадо разъяренных слонов напало на автомобиль
Путин ответил на вопрос про окрошку
Все материалы
Первый тест Renault Arkana
Во имя красоты. Изучаем самый доступный купе-кроссовер в России
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства
Попросившим Путина о помощи женщинам дали новые квартиры
Путин признал сокращение жилищного строительства
В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отопление
Все материалы