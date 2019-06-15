Меган Маркл задумала одержать новую победу над Кейт Миддлтон

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри наняли специалиста по продвижению в соцсетях для привлечения новой аудитории. Об этом стало известно Daily Mail.

Новый сотрудник уже принят в штат и приступит к работе до окончания декретного отпуска Маркл. В настоящий момент на аккаунт @sussexroyal подписаны 8,5 миллиона человек. В то же время за страницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Instagram @kensingtonroyal, созданной в 2015 году, следят более 9,2 миллиона подписчиков.

Отмечается, что герцоги Сассекские планируют привлечь более 700 тысяч человек, чтобы обогнать по популярности аккаунт принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Издание отмечает, что между супружескими парами заметна конкуренция. В частности, Маркл и принц Гарри опубликовали старую свадебную фотографию в тот день, когда Kensington Palace продвигала фестиваль Chelsea Flower Show, в котором участвовали супруги.

Озабоченность Маркл и принца Гарри соцсетями выглядит странно, подчеркивает издание. Так, герцог Сассекский ранее утверждал, что они вызывают более серьезную зависимость, чем наркотики и алкоголь. Меган Маркл была в восторге от соцсетей, когда она была актрисой, заключает издание.

Герцоги Сассекские завели Instagram-аккаунт 2 апреля. До этого момента об основных новостях из их жизни рассказывалось в официальном аккаунте брата принца Гарри Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Позднее стало известно, что их страница побила рекорд соцсети, собрав первый миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут.

Ранее в июне сообщалось, что Меган Маркл стала одной из самых влиятельных женщин Великобритании по мнению модного журнала Vogue. В то же время герцогиню Кембриджскую Кэтрин в список не включили.

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