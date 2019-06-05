Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями

Бывшая подруга Меган Маркл модель Лиззи Канди (Lizzie Cundy) заявила, что герцогиня не дает мужу общаться с некоторыми его друзьями. Об этом сообщает издание The Mirror.

Канди утверждает, что общается со многими приятелями принца Гарри, и поэтому точно знает, что некоторым из них член королевской семьи перестал уделять внимание. Модель уверена, что Меган Маркл устранила от мужа тех, кто, по ее мнению, «оказывает на него дурное влияние».

«Она заправляет всем. Этот друг, не буду называть его имя, вынес Гарри из Лас-Вегаса на плечах, когда тот попал в беду. Он был хорошим, надежным другом, всегда был готов прийти на помощь, но теперь его просто прогнали», — сообщила журналистам Канди.

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Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что принц Гарри перестал общаться со своим другом студенческих времен — Томом Инскипом (Tom Inskip). Приятель якобы спросил у герцога, уверен ли он, что не торопится со свадьбой, что оскорбило Меган Маркл. Предположительно, позже друзья помирились — Инскип был одним из первых, кто позвонил паре и поздравил их с рождением первого ребенка.

В начале июня принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа на приеме в Букингемском дворце в честь приезда политика. Причиной, предположительно, стали оскорбления Трампа в адрес Меган Маркл — он назвал ее «противной» за критику его избирательной кампании.

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