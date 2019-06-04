Принц Гарри проигнорировал Трампа после его слов о противной Меган Маркл

Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время визита политика в Великобританию. Как сообщает издание The Mirror, член королевской семьи специально не приближался к американскому лидеру, пока тот рассматривал картины в Королевской Галерее в Букингемском дворце.

Присутствовавший на приеме источник издания заявил, что принц Гарри все время «стоял в углу с мрачным лицом». «Он, очевидно, старался держаться на расстоянии от президента и первой леди, пока они любовались коллекцией. Он стоял в конце комнаты, покачивался на каблуках и выглядел незаинтересованным», — отметил свидетель.

Принц Гарри также не появился на банкете в честь приезда Трампа.

Журналисты издания предположили, что поведение принца Гарри связано с тем, что политик оскорбил его жену. В интервью изданию The Sun он назвал герцогиню Сассекскую Меган Маркл «противной», когда узнал, что она нелестно отзывалась об избирательной кампании Трампа. Бывшая актриса обвиняла его в «женоненавистнических» и «обостряющих противоречия» заявлениях. Тем не менее, президент США пожелал ей удачи и выразил уверенность, что она станет «очень хорошей американской принцессой».

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Позже Трамп заявил, что никогда не называл герцогиню «противной» и потребовал от СМИ извинений.

Самой Меган Маркл удалось избежать встречи с американским президентом, сославшись на необходимость ухода за новорожденным ребенком.

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