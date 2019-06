Трамп потребовал от СМИ извинений за его слова о противной Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал СМИ, распространившие слова, якобы сказанные им о герцогине Сассекской Меган Маркл. Трамп утверждает, что никогда не называл ее противной.

Американский президент считает, что получившая распространение история стала очередным продуктом «фейковых новостей». Он призвал телеканал CNN, издание The New York Times и другие СМИ принести свои извинения, а также выразил сомнения в том, что они это сделают. При этом Трамп не стал упоминать в твите британское издание The Sun, в интервью которому и прозвучала нелицеприятная характеристика жены британского принца.

Как сообщалось ранее, Трамп назвал Меган Маркл противной, когда его попросили прокомментировать ее негативные высказывания о нем и его предвыборной кампании: «Я не знал, что она была противной». В то же время он пожелал ей удачи, отметив, что она станет «очень хорошей американской принцессой».

Ранее стало известно, что Маркл пропустит торжественный прием в честь Трампа, который посетит Великобританию с 3 по 5 июня по приглашению Елизаветы II. Это решение объяснили необходимостью ухода за новорожденным ребенком.

Меган Маркл вышла замуж принца Гарри, который занимает шестое место в очереди на наследование британского престола, в мае 2018 года. Он сделал ей предложение в ноябре 2017 года, в то время как широко известно об их отношениях стало осенью 2016 года. Спустя год после свадьбы Меган родила мальчика. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.

До отношений с принцем Меган Маркл занималась актерской карьерой. Также она состояла в браке с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном, с которым развелась в 2013 году.

