Меган Маркл пропустит прием в честь Трампа ради ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе визита президента США Дональда Трампа по приглашению королевы Великобритании Елизаветы II из-за необходимости сидеть с ребенком. Об этом пишет газета Daily Express.

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По информации издания, на торжественном банкете по случаю приезда Трампа и его жены Меланьи будет отсутствовать и принц Гарри. Он присоединится к программе визита только во время частного обеда в Букингемском дворце.

Визит Трампа в Великобританию пройдет с 3 по 5 июня.

6 мая у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он займет седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

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