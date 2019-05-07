Поклонники принца Гарри разглядели подсказку об имени его новорожденного сына

Поклонники королевской семьи предположили, что принц Гарри сделал подсказку об имени новорожденного сына. Об этом сообщает издание The Sun.

Герцог Сассекский заявил, что сообщит имя младенца в среду, 8 мая. Тогда же, по его словам, журналисты смогут впервые увидеть ребенка. Принц Гарри добавил, что он и Меган Маркл еще окончательно не определились с выбором. «Мы все еще думаем. Ребенок родился чуть позже срока, так что у нас было время поразмышлять, но об этом потом», — отметил герцог.

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Однако поклонники обратили внимание, что за спиной принца Гарри, выступавшего перед журналистами на фоне конюшен Виндзорского замка, были видны головы двух коней. Согласно гипотезе фанатов, клички жеребцов — Джордж и Сэр Джон могут быть намеком на то, как назовут мальчика.

Если учесть, что сына принца Уильяма зовут Джордж, маловероятно, что супруги выберут именно это имя.

По данным букмекеров, вероятнее всего наследника назовут Альберт, Артур или Александр.

Меган Маркл родила сына рано утром в понедельник, 6 мая. Как стало известно позже, роды прошли в известной лондонской больнице Портленд.

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