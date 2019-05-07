Стали известны подробности о родах Меган Маркл

Стало известно, где именно герцогиня Сассекская Меган Маркл, жена принца Гарри, родила сына. Как сообщает издание The Mirror, ее выбор пал на известную лондонскую больницу Портленд (Portland Hospital).

Маркл выражала желание рожать дома, однако из-за позднего срока врачи сочли это слишком опасным. Считалось, что герцогиню отправят в больницу Фримли Парк в Суррее, неподалеку от резиденции пары, однако эти слухи не подтвердились.

По данным издания, даже королевская семья не знала, куда отправилась рожать герцогиня. Охранникам супружеской пары удалось доставить пару в больницу незаметно.

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Согласно источникам, роды в больнице Портленд стоят примерно 22 тысячи фунтов (1,9 миллиона рублей). Еду роженицам и сопровождающим подают на серебряных блюдах, в меню входят лобстеры, шампанское, фуа-гра и устрицы.

Директор больницы Дженен Мэдден (Janene Madden) отметила, что однажды роженица потратила 500 тысяч фунтов (42,7 миллиона рублей). Медицинское учреждение предоставляет разнообразные услуги: при желании можно арендовать до 36 комнат для гостей, нанять круглосуточную сиделку, устроить фотосессию или сделать серебряный слепок ноги новорожденного.

«Здесь женщины как в отпуске, мы приносим ребенка только на время кормления, так что через две-три ночи женщины выписываются здоровыми, отдохнувшими и готовыми к вызовам материнства», — заявила Мэдден.

В этой больнице также рожала жена принца Эндрю, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, певица и дизайнер Виктория Бэкхем, актрисы Кейт Уинслет и Эмма Томпсон и модель Джерри Холл.

Меган Маркл родила сына рано утром в понедельник, 6 мая. Для нее и ее супруга, принца Гарри, это первый ребенок. Молодой отец вышел к журналистам без супруги, вопреки традициям.

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