Брат Меган Маркл обвинил сестру в разрушении его жизни

Томас Маркл — брат герцогини Сассекской Меган Маркл — рассказал, что брак ее сестры с принцем Гарри разрушил его жизнь. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Томаса, сейчас его семья находится в центре внимания. «Каждый мой шаг рассматривается под микроскопом. Сейчас обо мне много говорят как правды, так и лжи», — жалуется брат герцогини. Он рассказал, что ему пришлось бросить работу стекольщика из-за проблем со зрением, а устроиться на новое место ему мешают СМИ. Из-за того, что имя Томаса часто мелькает в прессе, работодатели не хотят принимать его в коллектив, пишет издание.

Кроме того, по словам Томаса, ему отказывают в аренде жилья, и он со своей семьей в течение последних двух месяцев вынуждены ночевать в отелях. «И все потому, что моя жизнь внезапно оказалась в центре внимания — не по моей вине. Это сложно принять, тем более, что я никогда не просил об этом», — сказал Томас, добавив, что теперь он известен как «сумасшедший брат Меган».

Принц Гарри сделал предложение Меган в ноябре 2017 года, они поженились в мае 2018-го. Спустя год на свет появился первый ребенок пары — Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

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