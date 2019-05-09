Журналиста уволили после расистского поста о сыне Меган Маркл и принца Гарри

Корпорация «Би-би-си» уволила ведущего радиостанции Radio 5 Live и комика Дэнни Бэйкера из-за поста, который он разместил в своем микроблоге в Twitter. Об этом рассказал сам Бэйкер.

В твите, о котором идет речь, была опубликована фотография пары, держащей на руках одетую маленькую обезьяну. Снимок он подписал так: «королевского младенца выписали из больницы». Пост был вскоре удален, а ведущий принес извинения, признав свой поступок глупым. «В любом случае, Арчи, прости, приятель», — добавил он.

Пользователи сети посчитали, что 61-летний Бэйкер издевается над происхождением герцогини Сассекской Меган, которая стала первой представительницей смешанной расы в королевской семье.

Представитель вещательной корпорации подчеркнул, что твит Бэйкера противоречит ценностям, которые компания старается воплощать. «Дэнни — прекрасный ведущий, но еженедельное шоу у нас он вести больше не будет», — приводит его слова «Русская служба Би-би-си».

Первенец принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган родился 6 мая. Позднее объявили его имя — Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!