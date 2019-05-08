Меган Маркл и принц Гарри объявили имя сына

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри объявили имя новорожденного сына. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Королевская чета назвала ребенка Арчи. Его полное имя звучит как Арчи Харрисон Маунтбаттен-Винздор (Archie Harrison Mountbatten-Windsor).

Букмекеры прогнозировали, что мальчика нарекут Альберт, Артур или Александр.

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Поклонники принца Гарри предполагали, что новорожденный получит имя Джордж или Джон. Они сочли намеком, что во время первого выхода герцога Сассекского к прессе после рождения сына за его спиной высунули головы два жеребца с такими кличками.

Мальчик весом 3,3 килограмма родился рано утром в понедельник, 6 мая, в лондонской больнице Портленд. Вопреки традиции, о его появлении на свет объявили только во второй половине дня. Это сделал принц Гарри, а не сама Меган Маркл, представшая перед камерами с сыном лишь в среду, 8 мая.

Ребенок займет седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также отца — принца Гарри.

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