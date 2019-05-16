Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на документальный фильм Meghan Markle : Movies, Marriage & Motherhood.

Создатели фильма рассказали о жизни Меган Маркл до знакомства с принцем Гарри. Им дала интервью корреспондент Эшли Пирсон (Ashley Pierson), которая вплотную занимается жизнью членов королевской семьи. Она утверждает, что основной причиной развода стала актерская карьера Маркл, из-за которой та была вынуждена переехать от Тревора Энгельсона, известного голливудского продюсера.

«Они были вместе семь лет, а женаты — два года. Как только они заключили брак, ее позвали сниматься в "Форс-мажоры", и она уехала в Торонто, а он остался в Лос-Анджелесе. Это и разрушило их отношения», — объяснила Пирсон.

Маркл развелась с Энгельсоном в 2013 году. В ноябре 2017 года ей сделал предложение принц Гарри, они поженились в мае 2018 года. Спустя год на свет появился первый ребенок пары — его назвали Арчи.

Бывший муж герцогини Сассекской женился на Трейси Курланд, дочери скандально известного миллионера, в мае 2019 года.

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